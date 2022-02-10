Врач объяснил, как не потерять слух при заражении «омикроном»

У заболевших «омикроном» пациентов нередко ухудшается слух, чтобы избежать этого, нужно обратиться к врачу и восстановить просвет слуховой трубы, считает отоларинголог Владимир Зайцев. При этом он подчеркнул, что избавиться от вызванной «омикроном» глухоты самостоятельно невозможно, пишет «Радио 1».

Нужно восстанавливать просвет слуховой трубы, дренажную и вентиляционную функцию органа. Тогда ощущение оглушённости уйдёт. Для этого в слуховую трубу через катетер вводятся специальные лекарственные препараты, которые как раз способствуют тому, что слизистая сокращается, просвет восстанавливается. Используется также препарат, который оказывает мощное противовоспалительное действие. То есть «омикроновая» глухота лечится, но только если это лечить. О самовыздоровлении речь не идёт, — заверил Зайцев.

По его словам, пациенты с «омикроном» иногда страдают от глухоты, потому что инфекция попадает в слуховую трубу. Из-за этого пациенты часто жалуются на ощущение оглушённости, заложенности, гула и звона в ушах, снижение слуха.

Ранее представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председателя Национального научного общества инфекционистов, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, в России COVID-19 теперь повторно заражаются до 15% переболевших.