Врач объяснил, как ингалятор от астмы может помочь при лечении COVID

Содержащийся в ингаляторах от бронхиальной астмы будесонид обладает противовоспалительным действием, поэтому в его использовании при лечении коронавируса нет ничего удивительного. Об этом «Москве 24» рассказал врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Как объяснил медик, будесонид относится к глюкокортикостероидам, системное введение которых действительно улучшает исходы среднетяжёлых и тяжёлых случаев COVID-19.

В случае с ингаляторами речь идёт о другом способе доставки, непосредственно в лёгкие. Сейчас препараты из этой группы при лечении COVID-19 применяются в виде внутривенных или внутримышечных инъекций, — сказал Крючков.

Он отметил, что это препараты с будесонидом относятся к рецептурным, поэтому только врач может принять решение, применять их или нет. Использовать их для лечения любых случаев коронавируса вне показаний бессмысленно, считает специалист.

Крючков также не исключил, что если предложенный британскими учёными метод докажет свою эффективность, то в будущем пациентам могут начать прописывать ингаляторы.

Ранее учёные Оксфордского университета сообщили, что использование ингалятора от астмы способно значительно сократить время выздоровления от коронавируса. По их данным, ингалятор помогает сократить время выздоровления примерно на три дня.