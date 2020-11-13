Врач объяснил, что такое «серая зона» в тестировании на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/dc9324ec-26d4-11eb-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование на антитела к COVID-19 показывает иммунный ответ организма на вирус, при этом можно получить не только положительный или отрицательный результат, но и попасть в так называемую серую зону. Что это такое, объяснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Сомнительный результат — тот, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои серые зоны, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным, — пояснил радио Sputnik инфекционист.

На этот случай, рассказал Викулов, у медработников есть рекомендации, так называемый золотой стандарт: проведение диагностики в динамике, оценка клинической картины и использование второго метода диагностики.

Попасть в «серую зону» можно и тогда, когда не были соблюдены правила по подготовке к тестированию. В частности, такое возможно, если человек пренебрёг рекомендацией не принимать пищу перед проведением анализа. Этому правилу можно не следовать только в критических случаях.

Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Ещё антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов, — резюмировал врач.

Как писал NEWS.ru, пульмонолог Александр Карабиненко и доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказали, что люди, которые только что переболели COVID-19, или те, которые перенесли его бессимптомно, оказались наиболее опасными в плане заражения.