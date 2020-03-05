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Храп негативно влияет на состояние здоровья не только спящего человека, но и его партнёра. Дело в том, что из-за посторонних звуков глубокий сон становится прерывистым или вообще невозможным и организм лишается возможности отдохнуть, пояснил доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов.

Решением проблемы может стать раздельный сон. Однако необходимо помнить, что при этом находящийся рядом с храпящим не сможет заметить у своего партнёра развитие систематических нарушений дыхания — апноэ. Как объяснил врач, храп часто сигнализирует о появлении заболевания, при этом около 25% людей не подозревают о наличии синдрома, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что снизить риск сердечного приступа могут помочь перемены в распорядке сна. К такому выводу пришла группа кардиологов из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. В течение пяти лет медики обследовали около 3,4 тыс. добровольцев и выяснили, что здоровье укрепляет непродолжительный дневной сон. Вероятность сердечного приступа при этом уменьшается на 48%.