Врач объяснил, чем городской воздух хуже деревенского

Состояние атмосферы может влиять на лёгкие человека не менее негативно, чем коронавирусная инфекция. Особенно заметное воздействие на организм оказывает воздух в черте города. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Игорь Степанян.

По его словам, жители города часто жалуются на нехватку кислорода. Однако в городском воздухе его содержание почти не отличается от деревенского. И там, и там содержание кислорода в воздушной смеси составляет около 20%. При этом в городском воздухе в большом количестве содержатся твёрдые частицы. Они и влияют на состояние человека.

Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твёрдых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие, — уточнил Степанян.

Источниками нежелательных примесей являются многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт. Для того, чтобы сохранить здоровье лёгких, следует регулярно выезжать на природу.

Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности, — порекомендовал Степанян.

По словам пульмонолога, на свежем воздухе следует проводить как минимум один день в неделю.

Ранее врач Инна Решетова назвала постковидные симптомы, при которых следует проверить здоровье. По её мнению, если переболевший коронавирусом пациент спустя месяц после выздоровления жалуется на стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затруднённое дыхание, потерю и искажение обоняния, головные, суставные и мышечные боли, ухудшение памяти и способности к концентрации, ауры и галлюцинации, то ему стоит задуматься об обследовании своего организма. К списку таких симптомов медик также отнесла тревожность, депрессию, нарушения сна, высыпания, воспаления, выпадение волос, снижение тонуса кожи и аппетита, тошноту и диарею.