Врач объяснил, чем городской воздух хуже деревенского

Врач объяснил, чем городской воздух хуже деревенскогоПульмонолог Степанян: в городском воздухе содержатся твёрдые частицы, вредные для здоровья
Состояние атмосферы может влиять на лёгкие человека не менее негативно, чем коронавирусная инфекция. Особенно заметное воздействие на организм оказывает воздух в черте города. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Игорь Степанян.
По его словам, жители города часто
Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твёрдых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие, — уточнил Степанян.
Источниками нежелательных примесей являются многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт. Для того, чтобы сохранить здоровье лёгких, следует регулярно выезжать на природу.
Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности, — порекомендовал Степанян.
По словам пульмонолога, на свежем воздухе следует проводить как минимум один день в неделю.
Ранее врач Инна Решетова назвала постковидные симптомы, при которых следует проверить здоровье. По её мнению, если переболевший коронавирусом пациент спустя месяц после выздоровления жалуется на стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затруднённое дыхание, потерю и искажение обоняния, головные, суставные и мышечные боли, ухудшение памяти и способности к концентрации, ауры и галлюцинации, то ему стоит задуматься об обследовании своего организма. К списку таких симптомов медик также отнесла тревожность, депрессию, нарушения сна, высыпания, воспаления, выпадение волос, снижение тонуса кожи и аппетита, тошноту и диарею.