Врач назвала заболевания, которые обостряются осенью

С наступлением осени возрастает активность вирусов, поэтому россияне становятся более подвержены различным заболеваниям. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Самое основное осенью — это простуда, ОРВИ, грипп и ангины, причём вирусные. Потому что вирусов гуляет очень много, — отметила эксперт.

К тому же, заболевания всегда по-разному себя проявляют. Так, при бактериальной инфекции температура тела повышается до 38 градусов и появляется боль в горле, носоглотке и голове. Если же проявляется вирусное заболевание, то температура становится ещё выше, сообщила врач.

Кроме того, обычная простуда чревата обострением гайморита и, возможно, развитием заболеваний мочеполовой системы. В целом, для осеннего периода характерно развитие простатита и цистита, которые вызваны переохлаждением. Поэтому в это время лучше выбирать себе более тёплую одежду, резюмировала Лапа.

Ранее кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что следует укреплять слизистую полость носа, горло и носоглотку для защиты от простудных заболеваний.