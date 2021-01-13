Врач назвала заболевание, при котором нельзя выходить на улицу в морозы

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Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила заболевания, при которых не следует выходить на улицу в период сильных холодов.

По её словам, в особой группе риска находятся люди с хроническими лёгочными заболеваниями. Прежде всего, речь идёт о бронхиальной астме. Существует даже отдельная форма данного заболевания, когда при резком и быстром вдыхании холодного воздуха у человека возникает приступ. Также стоит воздержаться от прогулок в морозные дни тем, кто простужен, страдает вирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией, гриппом и другими простудными заболеваниями.

Врач подчеркнула, что резкая смена погоды зачастую плохо сказывается на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с ишемической болезнью сердца.

Таким людям нужно очень щадящим образом строить свой день, избегая длительного пребывания на холоде и больших физических нагрузок, — отметила Чернышова, слова которой приводит «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что боли в животе нельзя игнорировать. В ряде случаев следует незамедлительно обращаться к врачу, предупредил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор отметил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника и несвоевременной дефекацией.