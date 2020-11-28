Врач назвала витамины, необходимые при планировании беременности

https://static.news.ru/photo/b1b17b1e-3257-11eb-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagefruit/imageBROKER.com/Global Look Press

Чтобы повысить шансы стать родителями, и женщинам, и мужчинам необходимо пересмотреть свой рацион питания. Особое внимание стоит уделить количеству потребляемых жиров, соли и сахара. Замдиректора НМИЦ эндокринологии, директор Института репродуктивной медицины, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева перечислила также семь витаминов и микроэлементов, необходимых для сохранения репродуктивного здоровья.

Тем, кто планирует стать родителями, нужно помнить о трёх крайне важных продуктах: соли, сахаре и животных жирах, — цитирует «КП в Волгограде» Андрееву.

Потребление соли в сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка), сахара — 55–60 г (5 столовых ложек) у мужчин, и 50 г (4 столовые ложки) у женщин. Норма животных жиров определяется из расчёта 1,4–2,2 г на 1 кг массы человека. Зимой, а также при занятиях тяжёлым физическим трудом её можно немного увеличить.

Также врач отметила, что важную роль в синтезе прогестерона — гормона, отвечающего за сохранение беременности у женщин и подвижности сперматозоидов у мужчин, играет витамин А. Он содержится в сливочном масле, яичном желтке и печени. Недостаток витамина Е в организме может привести к сокращению образования спермы у мужчин и к дисфункциям матки у женщин, что может привести к выкидышам. Главные источники этого витамина — растительные масла, молоко и яйца.

Витамин С очень важен для мужчин. Он — залог активности сперматозоидов, что увеличивает шансы на оплодотворение. Для женщин витамин С тоже повышает возможность зачатия, а во время беременности уменьшает риск выкидыша и осложнений беременности, — подчеркнула Андреева.

Витамина С много в чёрной смородине, шиповнике, крыжовнике и цитрусовых.

Недостаток в организме цинка, марганца и селена тоже может привести к множеству осложнений при беременности. Эти микроэлементы в больших количествах содержатся в листовых овощах, мясе и субпродуктах, зёрнах злаков и бобовых, в орехах, растительных маслах, яйцах и морепродуктах.

Дефицит фолиевой кислоты в период перед зачатием и на протяжении первого триместра беременности может привести к врождённым дефектам нервной системы плода, — предупредила репродуктолог.

В связи с этим она порекомендовала есть побольше бобов, шпината и спаржи.

Правильному развитию нервной системы будущего ребёнка способствуют также полиненасыщенные жирные кислоты. Они также играют ключевую роль в овуляции. Главные источники этих кислот — растительные масла из завязи пшеницы, льна, подсолнечника, соевых бобов и арахиса, а также миндаль, авокадо и морская рыба.

Йод в период беременности имеет решающее значение. Особенно в первые шесть месяцев. Если будущей маме не достаётся пищи, насыщенной йодом, то это может быть причиной развития у малыша серьёзных патологий, — заявила врач.

По её словам, этот микроэлемент можно восполнить из морепродуктов и йодированной соли.

Как писал NEWS.ru, умеренное употребление красного или белого сухого вина не влияет на яйцеклетки, считает акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева. Однако будущим мамам не стоит пить больше бокала или двух в день, а от крепких напитков репродуктолог посоветовала воздерживаться, кроме исключительных случаев, когда «уж очень сильно хочется», и употреблять их в умеренных количествах.

Большее влияние на репродуктивные возможности женщины оказывает её возраст. Гинеколог посоветовала женщинам замораживать свои клетки до наступления 35-летнего возраста, так как после их качество начнёт постепенно ухудшаться. Репродуктолог заверила, что не существует определённого продукта, который нужно есть, чтобы сохранить репродуктивное здоровье, поэтому важно просто сбалансированно питаться на протяжении всей жизни.