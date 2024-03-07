Врач назвала уникальную процедуру омоложения для всех возрастов Малышева заявила об эффективности пилинга для омоложения кожи

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Пилинг является действенной процедурой омоложения кожи заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, во время процедуры активируется кровоток и начинают работать специальные клетки. Они пожирают поврежденные частички кожи, в результате чего кожа обновляется.

Покраснение кожи во время процедуры — это признак того, что в этот момент в ней активирован кровоток и из сосудов крови выходят наружу клетки-макрофаги. Они пожирают поврежденные частички кожи и выделяют факторы роста. Кожа начинает обновляться, — объяснила врач.

Малышева рассказала, что с годами кожа человека начинает утолщаться и становится пористой. Ее нужно отшелушивать, что и делает пилинг. В процедуре применяются специальные кислоты, которые разрушают поверхностные слои кожи. При этом, добавила она, всего один поход к специалисту не даст нужного эффекта. Процесс обновления кожи занимает 30 дней.

Ранее врач-косметолог Евгения Антимирова заявила, что после некоторых косметических процедур стоит ограничивать нахождение на улице в светлое время суток во время реабилитации, поэтому их можно делать зимой. Речь идет о пилинге и шлифовке, в частности с применением СО2 и эрбиевого лазера, направленных на борьбу с пигментацией, шрамами и рубцами, а также на омоложение кожи.