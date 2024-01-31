Врач назвала способ снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера Врач Павлова: дыхательные упражнения помогут снизить риск развития деменции

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Особая дыхательная техника поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера и сократить риск старческого слабоумия, сообщила эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. По ее словам, для этого необходимо делать пятисекундные вдохи-выдохи и повторять упражнение на протяжении 20 минут.

Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции, — написала она.

Врач объяснила, что эффективность этого метода была обнаружена в ходе проведенного исследования. По ее словам, у участников эксперимента снизился уровень бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием деменции. Также специалист напомнила, что снизить риск старческого слабоумия помогут кофе, скандинавская ходьба, получение новых навыков и регулярный прием витамина D.

Специалисты лаборатории исследования сна больницы EP Bradley ранее установили связь между приемом алкоголя на ночь и качеством сна. По данным ученых, спиртные напитки сокращают быструю фазу сна, что может спровоцировать проблемы с памятью и остротой ума.

До этого преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Он отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.