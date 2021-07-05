Врач назвала симптомы язвы желудка

Предостережением для человека может являться сильная и ноющая боль в животе после приёма пищи. При подобных ощущениях необходимо немедленно обратиться в медорганизацию, где назначат гастроскопию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог Оксана Левина.

При этом ноющие боли при язве, которые похожи на чувство голода, люди испытывают не всегда. Самый основной симптом в этом случае — бессимптомное течение, которое возникает достаточно часто. Пациент может делать разные анализы по поводу анемии или снижении уровня гемоглобина. Они являются косвенными симптомами, но при более детальном исследовании язву желудка всё-таки выявляют.

Боли ноющего характера, имитирующие ощущение голода, — это вот классическая картина язвенного дефекта, но она бывает далеко не всегда. Чаще люди жалуются на жгучую боль, но она является как раз таки симптомом функциональных расстройств, — отмечает эксперт.

Кроме того, язва желудка — обыденное явление. Тот ритм жизни, который зачастую ведёт большинство людей, приводит именно к этому заболеванию.

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