Врач назвала сбивающее с толку последствие коронавируса

https://static.news.ru/photo/4a9bf530-2c08-11eb-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Grothgar/moodboard/Global Look Press

Американский дерматолог Охара Айваз рассказала о распространённой проблеме среди своих пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Некоторые из них были чрезвычайно удивлены поздним проявлениям болезни. Речь идёт о потере волос, которая, по словам эксперта, может произойти спустя три месяца и более после заражения COVID-19.

Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они или очень боялись смерти в начале года, или переболели коронавирусом. Но последствия увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, так как стресс прошёл, а физические проявления происходят только сейчас, — цитирует РИА Новости Айваз.

Дерматолог отметила, что при потере волос нужно сразу обратиться к врачу, так как причинами могут быть проблемы с щитовидной железой или анемия. Если же виной тому только стресс, то проблема обычно уходит сама вместе с причиной, которая заставила человека переживать.

Ранее стало известно, что некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые. Проблемы с зубами может вызывать повреждение коронавирусом сосудов. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Прямое воздействие коронавируса на полость рта подтвердил директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По его словам, COVID-19 воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. Чоэ-Пена подчеркнул, что в любом случае сделать выводы о связи между коронавирусом и болезнями зубов можно будет только после дополнительных исследований, писал NEWS.ru.