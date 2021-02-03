Врач назвала самые вредные продукты для сердца

https://static.news.ru/photo/bd7be162-661b-11eb-8c74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самые вредные продукты для сердца. Она рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты могут оказывать на сердечную мышцу негативное влияние.

Специалист в эфире телеканала «Звезда» отметила, что фастфуд содержит в себе больше количество соли, сахара и трансжиров. По её словам, такая пища может не только привести к набору лишних килограммов, но и стать причиной инсульта и инфаркта.

Медик уточнила, что вредными являются и полуфабрикаты. Дело в том, что в них добавляют синтетические усилители вкуса, которые оказывают губительное влияние на сердце. Специалист добавила, что полезной считается еда, в которой гармонично сочетаются растительные и животные белки. Такое питание будет более сбалансированным.

Ранее NEWS.ru писал, что избежать дефицита веществ, негативно влияющих на работу мозга, помогут продукты, содержащие холин, витамин В12 и железо. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, холин в достаточной мере содержится в яичном желтке, мясе, особенно в баранине, овсянке и цветной капусте. Витамин В12 необходимо употреблять, чтобы избежать головокружений и усталости. А железом богаты печень и красное мясо, они помогут мозгу активнее получать кислород.