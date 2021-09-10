Названы самые опасные виды алкоголя

Для мужчин самыми опасными видами алкоголя являются различные суррогаты, которые могут привести к заболеванию печени. А женщинам и вовсе следует отказаться от спиртных напитков. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Как пояснила врач, женщины, следящие за своей внешностью, должны полностью отказаться от употребления алкоголя.

После 50-летнего возраста для женщины опасен любой алкоголь, потому что он разгоняет в клетках химические процессы и приводит к раннему старению организма, — сказала Мойсенко.

Для мужчин кроме суррогатных форм алкоголя также вредны те спиртные напитки, которые содержат красители. По словам диетолога, самым безопасным и высококачественным видом алкоголя является текила, но употреблять её нужно в умеренных количествах из-за высокого содержания в ней чистого спирта.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об особой опасности пива для мужчин, так как в нём содержится фермент, схожий с женским гормоном — эстрогеном.