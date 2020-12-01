Врач назвала распространённый симптом опасных болезней

https://static.news.ru/photo/86dd87e0-33db-11eb-8788-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Заведующая отделением неврологии московской Городской клинической больницы имени Боткина Ольга Иванова рассказала, что боли в спине могут быть симптомом опасных болезней.

По словам специалиста, не нужно невнимательно относиться к этому явлению и считать, что оно может быть вызвано только стрессом, так как это может быть признаком многих заболеваний.

Давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда или тромбоэмболии лёгочной артерии. Боли в грудном и поясничном отделах могут быть причиной патологии ЖКТ. А боли в пояснице могут свидетельствовать о кишечной непроходимости, — цитирует РИА Новости специалиста.

Иванова отметила, что работа на дому даёт возможность чаще делать перерывы, которые необходимо использовать для разминки. После рабочего дня она посоветовала заниматься йогой или пилатесом, потому что они полезны и не требуют почти никакого снаряжения. Медик также призвала россиян не заниматься самолечением при возникновении болей в спине.

Ранее врач Алёна Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния может произойти не только из-за коронавируса, но и других опасных болезней. По её словам, самой серьёзной причиной аносмии могут стать прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, такие как Альцгеймер. При этом постепенная потеря способности чувствовать запахи может быть естественной частью старения.

Также данный симптом может указывать на гормональный дисбаланс или проблемы с зубами. Кроме того, резкая потеря обоняния может быть проявлением травмы головы, тяжёлых травм верхней части носа, полипов в пазухах носа или носовых ходах, а постепенная — воспаления пазухи, хронической обструкции от инфекций или аллергической реакции, писал NEWS.ru.