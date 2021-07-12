Врач назвала ранние симптомы рака кишечника

Существует ряд симптомов, который может помочь выявить рак кишечника у человека на ранней стадии. К их числу относятся общая слабость, снижение аппетита и отвращение к мясной пище. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-терапевт Сури Дадашева.

По словам Дадашевой, рак кишечника представляет собой злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике.

Первые симптомы и проявления рака кишечника: общая слабость, необоснованное повышение температуры; снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище, — сообщила врач.

Также о раке кишечника могут свидетельствовать признаки анемии — бледность, головные боли, головокружения. Человеку стоит насторожиться, если он ощущает неприятный вкус во рту, испытывает отрыжку, изжогу, тошноту, у него открывается рвота, периодически болит и вздувается живот и кишечник. Опасным «звонком» представляется чередование запоров и поносов, а также периодическое появление в кале слизи, крови или гноя.

Медик подчеркнула, что даже если человек считает себя здоровым, необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Ранняя диагностика позволяет выявить рак на ранней стадии, что позволит применить более эффективное и менее сложное и дорогое лечение.

Ранее врач-онколог сообщил, что основными факторами, влияющими на возникновение рака поджелудочной железы, являются вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, неправильный рацион питания и наследственность.