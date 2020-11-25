Врач назвала продукты, поднимающие иммунитет

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Продукты, помогающие защититься от коронавируса, перечислила врач из Великобритании Гита Мейкер-Кларк. По её словам, человеку в период пандемии нужна сильная иммунная система.

Защититься от коронавируса можно с помощью соблюдения социальной дистанции и гигиены. Но чтобы справиться с болезнью, нужен мощный иммунитет, который надо построить, приводит слова Мейкер-Кларк Daily Express.

Врач призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для защиты иммунитета врач порекомендовала есть больше продуктов, богатых витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.

Витамины работают «командой». Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен, — заявила Мейкер-Кларк.

Она перечислила продукты, которые необходимо есть для восполнения потребностей в витаминах. В частности, чтобы пополнить баланс витамина A, врач призвала есть зелёные овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель.

При нехватке витамина E нужно есть орехи и шпинат, а также употреблять подсолнечное масло. А вот витамин D, вырабатываемый организмом, придётся восполнять с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения коронавируса, которую активно используют некоторые медики. По словам доктора, неверные рекомендации по лечению ему прислали несколько пациентов, которые хотели посоветоваться с ним. Схема содержит список препаратов, которые нужно принимать в зависимости от тяжести болезни. В ней перемешано всё: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений.

Мясников напомнил, что COVID-19 является болезнью, которая в большинстве случаев проходит сама, а для этого требуется только время и отсутствие помех иммунитету для борьбы с ней. Доктор призвал пациентов не поддаваться панике, заставляющей принимать лекарства без разбора, а врачей — выписывать только утверждённые схемы лечения. Он подчеркнул, что показанный им список способен убить больного, писал NEWS.ru.