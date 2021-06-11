Врач назвала продукты, которые запрещено сочетать с помидорами

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Людям, которых мучает изжога, лучше помидоры не есть. Сами по себе томаты вызывают изжогу, но есть продукты, которые усиливают этот эффект. Об этом петербургский гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала РИА Новости.

Например, не следует сочетать помидоры с тёплым тестом, пирогами и пиццей.

Помидоры находятся в списке запрещённых продуктов для пациентов, у которых гастроэзофагеальный рефлюкс. В этом случае из-за помидоров возникают изжога, отрыжка, — рассказала Денисова.

Она отметила, что у пациентов с таким диагнозом может появиться ощущение горечи или кислоты во рту, поскольку содержимое желудка забрасывается в пищевод.

Причём термически обработанные помидоры — в супах или в виде томатной пасты — не уменьшат эффекта.

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