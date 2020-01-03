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При профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит обратить внимание на семь продуктов, которые могут не только оказать положительное влияние на состояние человека, но и даже облегчить симптомы во время борьбы с раком. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, благодаря своим антиоксидантным свойствам некоторые специи способны оказывать положительное влияние. И тут на первое место выходит имбирь. Специалист посоветовала использовать в пищу не только свежий корень, но и имбирь в сухом, молотом или засахаренном виде.

Очень полезен розмарин. Он поможет пациентам, которые начали терять вес и аппетит, восстановить жизненные силы организма, пишет «Вечерняя Москва». Из-за большого количества антиоксидантов диетолог рекомендует есть побольше куркумы. Эта специя, также обладающая противовоспалительными свойствами, поможет защититься от развития рака. В список рекомендованных продуктов также вошли острый красный перец чили, чеснок, перечная мята и ромашка.

Ранее медикам из Городской клинической больницы им. Ф. Иноземцева удалось спасти горожанина, который получил 60% ожогов тела во время возгорания промышленного фена, писал NEWS.ru.