При профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит обратить внимание на семь продуктов, которые могут не только оказать положительное влияние на состояние человека, но и даже облегчить симптомы во время борьбы с раком. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, благодаря своим антиоксидантным свойствам некоторые специи способны оказывать положительное влияние. И тут на первое место выходит имбирь. Специалист посоветовала использовать в пищу не только свежий корень, но и имбирь в сухом, молотом или засахаренном виде.
Очень полезен розмарин. Он поможет пациентам, которые начали терять вес и аппетит, восстановить жизненные силы организма,
Ранее медикам из Городской клинической больницы им. Ф. Иноземцева удалось спасти горожанина, который получил 60% ожогов тела во время возгорания промышленного фена, писал NEWS.ru.
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