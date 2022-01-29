Врач назвала продукт, защищающий от коронавируса

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко назвала бруснику продуктом, который хорошо защищает от коронавируса. Ягода способна повысить защитные свойства организма и противостоять различным инфекциям, пишет «Экспресс-газета».

Врач отметила , что бруснику можно назвать «русским суперфудом» за массу полезных свойств и витаминов. В ней содержатся витамины А, В, С, Е, железо, магний и многие другие микроэлементы.

Брусника — не что-то экзотическое, а знакомая с детства ягода. И в этом её ценность. Испокон веков её использовали как антибактериальное средство, налегали на неё в период авитаминоза, — сказала специалист.

С помощью брусники, добавила Сергиенко, можно вылечить ангину, тонзиллит, продлить молодость и даже предотвратить онкологию. Употребление ягоды защищает от многих инфекций, в том числе и от коронавируса. Но есть эту полезную ягоду нужно в умеренных количествах. Особенно это касается тех, у кого есть болезни почек, гипотония, язва желудка и холецистит.

Сергиенко обратила особое внимание, что при лечении коронавируса на одну только бруснику полагаться не стоит. Она хороша в качестве профилактики, но не способна защитить от инфицирования. Наиболее эффективным способом была и остаётся вакцинация.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что приём антибиотиков и разжижающих кровь средств без назначения врача может привести с нежелательным последствиям. Специалист подчеркнул, что главной ошибкой при «омикроне» является самолечение.