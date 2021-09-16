Врач назвала прививки, которые нужны взрослым

Существует целый ряд прививок, которые необходимо регулярно делать во взрослом возрасте. Среди них вакцинация от дифтерии, столбняка, гриппа. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

По её словам, один раз в 10 лет людям необходимо делать прививки от столбняка и дифтерии. Хотя болезни кажутся очень редкими, риск заражения существует до сих пор.

Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем — к смертельному исходу, — объяснила врач.

До достижения 55-летнего возраста также один раз в 10 лет следует прививаться от гепатита В. Перед прививкой рекомендуется сдать анализы на титр антител для выяснения наличия иммунитета к вирусу. Кроме того, многим людям необходима ревакцинация от кори и пневмококка.

Дополнительные прививки следует делать перед поездками в другие страны, где могут быть распространены различные, в том числе и экзотические, болезни.

Перед началом осенне-зимнего сезона ежегодно следует делать прививку от гриппа.

Ранее стало известно, что Минздрав проверит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа.