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Врач назвала прививки, которые нужны взрослым

03:35, 17 сентября 2021
Врач назвала прививки, которые нужны взрослым Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Существует целый ряд прививок, которые необходимо регулярно делать во взрослом возрасте. Среди них вакцинация от дифтерии, столбняка, гриппа. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

По её словам, один раз в 10 лет людям необходимо делать прививки от столбняка и дифтерии. Хотя болезни кажутся очень редкими, риск заражения существует до сих пор.

Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем — к смертельному исходу, — объяснила врач.

До достижения 55-летнего возраста также один раз в 10 лет следует прививаться от гепатита В. Перед прививкой рекомендуется сдать анализы на титр антител для выяснения наличия иммунитета к вирусу. Кроме того, многим людям необходима ревакцинация от кори и пневмококка.

Дополнительные прививки следует делать перед поездками в другие страны, где могут быть распространены различные, в том числе и экзотические, болезни.

Перед началом осенне-зимнего сезона ежегодно следует делать прививку от гриппа.

Ранее стало известно, что Минздрав проверит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа.

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