Врач назвала причины выпадения волос после коронавируса

Врач-трихолог клиники АО «Медицина» Наталья шаманская рассказала, из-за чего могут выпадать волосы после перенесённого коронавируса. После болезни они становятся вялыми, тусклыми и безжизненными, приводят слова специалиста «Известия».

Причиной такого состояния волос является сильнейшая интоксикация организма от лечения коронавируса, когда пациент получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию. Ещё одна причина — воздействие самого вируса, который также оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, находящиеся рядом с волосяными фолликулами. При этом может наблюдаться диффузная алопеция, когда волосы начинают выпадать равномерно по всей поверхности головы.

Ещё одной формой алопеции может быть очаговое выпадение волос вследствие нарушения работы иммунной системы, которая тоже страдает от коронавируса. А если человек тяжело болел и был подключён к аппарату ИВЛ, то у него может происходить ишемическое выпадение волос, когда нарушается кровообращение в зоне роста самого волоса. При этом наблюдаются необратимые процессы в виде некроза кожи или рубцевания.

Ещё один вид — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является всё та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии. Волосы выпадают везде и одновременно. После того как токсическое действие проходит, рост волос возобновляется, — добавила врач.

Помимо выпадения волос после перенесённого коронавируса, у пациентов появляется много седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое организм испытывает во время болезни.

Ранее сообщалось, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания, рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.