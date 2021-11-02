Врач назвала причины выпадения волос после коронавируса

Врач-трихолог клиники АО «Медицина» Наталья шаманская рассказала, из-за чего могут выпадать волосы после перенесённого коронавируса. После болезни они становятся вялыми, тусклыми и безжизненными, приводят слова специалиста «Известия».
Причиной такого состояния волос
Ещё одной формой алопеции может быть очаговое выпадение волос вследствие нарушения работы иммунной системы, которая тоже страдает от коронавируса. А если человек тяжело болел и был подключён к аппарату ИВЛ, то у него может происходить ишемическое выпадение волос, когда нарушается кровообращение в зоне роста самого волоса. При этом наблюдаются необратимые процессы в виде некроза кожи или рубцевания.
Ещё один вид — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является всё та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии. Волосы выпадают везде и одновременно. После того как токсическое действие проходит, рост волос возобновляется, — добавила врач.
Помимо выпадения волос после перенесённого коронавируса, у пациентов появляется много седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое организм испытывает во время болезни.
Ранее сообщалось, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания, рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.