Врач назвала причины неожиданного набора веса

https://static.news.ru/photo/90199226-6f78-11eb-af67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарушение сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима могут оказаться причиной различных нарушений и заболеваний, в том числе резкого увеличения массы тела. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.

В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста), — рассказала «Аргументам и фактам» Губкина.

По её мнению, для сохранения здоровья сон должен длиться восемь часов.

Другой причиной набора веса эндокринолог назвала длительный стресс. В это время выделяется большое количество гормона кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Кроме того, масса тела часто увеличивается из-за задержки жидкости в организме. В этом случае необходимо наладить питьевой режим, сократить количество потребляемой соли, отказаться от колбасы и чипсов.

Способствовать набору веса могут некоторые лекарственные препараты. Это глюкокортикоиды (стероидные гормоны), нейролептики, антидепрессанты и противосудорожные препараты, — добавила Губкина.

Кроме того, по мнению эндокринолога, отказ от курения часто становится причиной набора избыточного веса.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог Айтор Санчес назвал привычку, которая мешает избавиться от лишнего жира на животе. По словам специалиста, курение способствует накоплению большего количества абдоминального и висцерального жира — отложений на талии и вокруг внутренних органов. Этот тип набора веса представляет наибольшую опасность, потому что увеличивает риск развития метаболических заболеваний. Санчес пояснил, что у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, а это увеличивает вероятность повышенного сахара в крови. Эти два фактора в совокупности срабатывают «синергетически» и существенно влияют на возникновение ожирения. Диетолог подчеркнул, что многие люди опасаются растолстеть после отказа от курения, но причиной набора веса в этом случае становятся в основном не физиологические факторы, а попытки «заесть» стресс.