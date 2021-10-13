Врач назвала основные преимущества экспресс-теста на коронавирус

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию проводят во всём мире, чтобы выявить COVID-19 у тех, у кого он протекает в лёгкой, стёртой или бессимптомной форме. Главный врач ГБУ «Городская поликлиника № 3 департамента здравоохранения Москвы» Елена Самышина в беседе с «МИР 24» охарактеризовала экспресс-тесты как мягкий скрининговый метод.

Экспресс-тест на COVID — это очень мягкий, скрининговый метод диагностики, который используется во всём мире для оперативного выявления источника вируса, — пояснила Самышина.

По её словам, экспресс-тесты позволят быстро выявить переносчика заболевания, у которого коронавирус проходит в «стёртой форме и бессимптомном течении». Более того, он поможет «прервать цепочку распространения вируса среди населения на самом раннем его этапе», считает врач.

Нужно отметить, что на сегодняшний день диагноз устанавливается и уточняется на основании ПЦР-диагностики, этого никто не отменял. Экспресс-тестирование это лишь предварительный результат, сигнал для того, чтобы провести дополнительное, уточняющее обследование, — призналась врач.

Ранее в Москве открылись 20 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. 10 из них расположены в столичных МФЦ, ещё 10 — в общественных местах.