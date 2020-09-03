Врач назвала опасность бутилированной воды

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Вода в пластиковых бутылках за время нахождения в супермаркетах под воздействием света может превратиться в жидкость не только не полезную, но даже вредную для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль и посоветовала пользоваться фильтрами для воды.

Воду я рекомендую использовать в своем рационе проточную. Та вода, которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает, — рассказала «Ридусу» Дюваль.

Диетолог также добавила, что норма воды из «пресловутой формулы два литра в день» уже устарела, сейчас специалисты рекомендуют ежедневно выпивать индивидуально рассчитанный объём жидкости: 30 миллилитров на килограмм веса. Но пить его нужно постепенно, максимум — по стакану за раз.

Вода должна быть постоянно в рационе, желательно каждый час делать несколько глотков воды, — подчеркнула Дюваль.

Она также пояснила, что кофе, сок, чай и суп не являются «качественными» источниками воды, так как для усвоения такой жидкости организму требуются энергозатраты. Чем чище вода — тем быстрее она попадает в клетки и быстрее начинает работать.

По словам диетолога, старение — это уход воды из организма. И если человек пьёт мало, или вода плохого качества, это в первую очередь отразится на коже: появятся преждевременные морщины и дряблость. Вода может также помочь в профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Если мы выпиваем стакан горячей воды за 15−20 минут до еды, особенно, если мы это делаем с утра, то тем самым мы смываем всю ту скопившуюся бактериальную грязь, которая за ночь скопилась в пищеводе, — считает Дюваль.

Она также посоветовала два-три раза в день добавлять в воду лимонный сок, чтобы сделать её более усвояемой.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Роскачества изучили бутилированную воду без газа, представленную на рынке РФ. Проверили продукцию шести торговых марок: «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка». Специалисты исследовали воду на наличие паразитов, на содержание кальция, калия, магния, а также на опасные вещества. В целом ситуация обнадёживающая, говорится на официальном сайте ведомства. Только один товар из шести не соответствует нормам законодательства: в «Липецкой росинке» обнаружили относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, исследователи выявили в образцах недостаток кальция и магния.