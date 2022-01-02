Врач назвала неожиданный признак инсульта у молодых людей

Врач-невролог Татьяна Маневич заявила, что инсульт может случиться у молодых людей с сосудистыми аномалиями. Нарушение мозгового кровообращения может произойти не только у пожилых людей, пояснила заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова в интервью порталу «Доктор Питер».

В группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабетом и другими хроническими заболеваниями, — указала невролог.

Маневич считает, что сильная головная боль, нарушение мышления и речи, появившаяся слабость и неловкость в руках и ногах могут указывать на начинающейся инсульт. При первых симптомах удара у человека есть четыре часа. Этого времени хватает, чтобы обратиться за медицинской помощью и начать лечение. Оно может спасти мозг от значительных повреждений, добавила врач.

Ранее стало известно, что в России инсульты — вторая по распространённости причина смертности после ишемической болезни сердца. Ежегодно около полумиллиона россиян переносят инсульт, а в 2020 году эта болезнь унесла более 135 тысяч жизней.

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает по примеру развитых стран оборудовать машины скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте.