Врач назвала неожиданное последствие COVID-19

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Пациенты, переболевшие COVID-19 в средней и тяжёлой форме, могут наблюдать у себя снижение остроты зрения, заявила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По её словам, заболевание может значительно усугубить изменения, связанные с хрусталиком. В результате оптика глаза меняется в сторону большего «минуса».

Человек, который читал без очков, перенёс инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки, — отметила Шилова, слова которой приводит телеканал «Звезда».

Она также добавила, что у ряда пациентов заметно нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна. Такие изменения тоже могут вызвать затуманивание зрения.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал, что поможет снизить страх заражения коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, человек, который готов заболеть, обязательно заболеет, потому что навязчивые мысли только истощают организм. Справиться со страхом перед COVID-19 поможет умение адекватно воспринимать и анализировать информацию.