Врач назвала необычный симптом инфаркта

В возрасте после 45 лет предвестником инфаркта может быть нетипичный симптом — боль в животе. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в эфире своего YouTube-канала.

Она отметила, что при любых проблемах в груди необходимо делать кардиограмму. Такое же обследование стоит провести при наличии болей в животе и спине, поскольку есть множество случаев, когда эти необычные симптомы являются сигналом о проблемах с сердцем.

Так называемый нижний инфаркт иногда проявляется болями в животе, — пояснила кардиолог.

По её словам, иногда такие боли приводят пациентов на операционный стол, им удаляют аппендицит, а потом выясняется, что причина недуга в инфаркте.

Ранее Кореневич рассказала, что людям в возрасте старше 40 лет необходимо регулярно делать ЭКГ, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, печени и почек, а также сдавать анализы крови и мочи. По её словам, это поможет предотвратить внезапный инфаркт или инсульт.