Врач назвала необычный признак сердечного приступа

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Врач-терапевт Алка Патель рассказала о необычном симптоме сердечного приступа. По словам медика, между разными органами есть взаимосвязь и боль в одном из них может сигнализировать о нарушении в другом.

Так, специалист заявила, что боль в зубах и челюсти может являться одним из признаков сбоя в работе сердца. Это связано с расположением в организме блуждающего нерва.

Он проходит от мозга к брюшной полости. Передаваемые этим нервом сигналы могут коснуться лицевой области и области сердца, из-за чего в зубах и челюсти появятся болевые ощущения. Впрочем, в любом случае стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который сможет точно поставить диагноз.

Боль в сердце ощущается не только в груди — её можно почувствовать в зубах и челюсти, — сказала Патель.

Она добавила, что по такому признаку медики действительно могут определить сердечный приступ. Тем не менее для более точной постановки диагноза потребуются обследования, передаёт «Экономика сегодня».

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