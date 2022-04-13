Врач назвала напиток для восстановления лёгких после коронавируса

Восстановить работу лёгких после перенесённого коронавируса поможет употребление настоя из семян овса, рассказала «ФедералПресс» врач-диетолог Анжелика Дюваль. По словам специалиста, такой напиток также будет полезен курильщикам и людям, которые весной начинают заниматься спортом.

21 день употребления настоя овса дает очищение лёгких на 60%. Выводится вся мокрота. Особенно это актуально для тех, кто переболел коронавирусом, для курильщиков, для тех, кто в весенний период начинает заниматься спортом, — рассказала врач.

Как отметила Дюваль, готовится настой из овса легко. Для этого нужно: горсть семян промыть, засыпать в термос и залить одним литром горячей воды температуры 80 градусов. Овёс должен настаиваться всю ночь, утром его необходимо процедить и пить в течение дня. Диетолог рекомендует пить этот настой три недели.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу мурашек. Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью.