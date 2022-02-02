Врач назвала наиболее частые причины возникновения гастрита

Самая распространённая причина возникновения хронического гастрита , — это хеликобактерная инфекция, которая содержится в слюне, фекалиях и зубном налёте, заявила врач Юлия Есипенко. В беседе с Pravda.Ru она отметила, что ещё одной причиной может стать дуоденогастральный рефлюкс (заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. — NEWS.ru).

В ряде случаев хронический гастрит развивается на фоне лечения, особенно длительного, лекарственными препаратами, повреждающими слизистую оболочку желудка (салицилаты, нестероидные противовоспалительные средства и другие. — NEWS.ru). Пищевая аллергия часто связана с патологией желудочно-кишечного тракта, в частности с хроническим гастритом. Хронический гастрит может развиться при пищевой аллергии на молочные продукты, рыбу, яйца и шоколад, — отметила Есипенко.

Помимо этого, на развитие гастрита также влияют и второстепенные факторы: например, нерегулярное, торопливое питание и употребление некачественной пищи. Также к хроническому гастриту может привести злоупотребление острой или чересчур холодной или горячей пищей.

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