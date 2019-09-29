https://static.news.ru/photo/b8838624-e2c8-11e9-9f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: dirk enters/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский врач-терапевт Татьяна Романенко не согласилась с выводами немецких учёных о том, что использование экономного режима при стирке вещей может представлять опасность для здоровья.

Данную гипотезу учёные выдвинули после исследования распространения в одной из детских больниц Германии бактерии клебсиеллы. Они установили, что микроорганизмы попадали на детскую одежду, постиранную в бытовых стиральных машинах. По мнению специалистов, бактерии могли попадать на вещи из остатков воды, которая скапливается на резиновых уплотнителях, или при полоскании холодной водой без добавления моющих средств.

Я думаю, что это не более чем миф, что под резинкой собираются какие-то условно патогенные микробы и могут привести к возникновению какого-то заболевания, — сказала врач телеканалу « Звезда ».

Романенко отметила, что если ребёнок здоров, то необходимости в жёстких мерах дезинфекции белья нет.

Врач также напомнила о правилах стирки белья в бытовых условиях. В частности, указала на то, что вещи заболевших членов семьи должны стираться отдельно. После этого стиральную машину необходимо продезинфицировать.

Ранее News.ru писал, что учёные рассказали о последствиях деликатного режима стирки для экологии. По их словам, из-за используемого при этом дополнительного объёма воды в канализацию попадает вдвое больше микрочастиц пластика.