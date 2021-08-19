Врач назвала максимальную дозу сахара в день

О допустимой норме сахара в день и о том, чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik профессор и ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Алла Погожева.

По её словам, когда речь идёт о суточной норме сахара, в первую очередь имеются в виду низкомолекулярные углеводы, добавленные в продукты в процессе производства: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мёд.

Основными источниками добавленных сахаров в рационе человечка являются кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащённые безалкогольные напитки. При этом в пределах нормы их можно употреблять всем, отметила медик. Она также пояснила, что следует считать рекомендованной нормой сахара.

При определении нормы сахара учитывается верхняя её граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности общего числа потреблённых калорий, или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день, — рассказала Погожева.

Она также объяснила, что в качестве источника углеводов сахар легко заменить полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых продуктах. овощах и фруктах.

Здоровому человеку требуется определённое количество сахара в качестве источника глюкозы. При её нехватке может возникнуть гипогликемия, когда человек слабеет, у него темнеет в глазах. Чтобы выйти из такого состояния, можно выпить сладкий чай.

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