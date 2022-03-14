Врач назвала лучшие способы справиться с бессонницей

Диетолог-косметолог Марият Мухина рассказала, какие способы будут наиболее эффективны при борьбе с бессонницей. Специалист отметила, что перед сном можно принять «Душ Алексеева», который промассирует все мышцы так, как это не сделает ни один массажист, пишет «Слово и Дело».

Это душ с усиленным атмосферным давлением. Он действует как гидромассаж. Для этого можно прикрутить в душе насадку, которая будет закручивать струи и усиливать их скорость до 20–30 м/с. Получится устройство для гидромассажа, — объяснила медик.

Кроме того, перед сном также будет неплохо поскакать на скакалке — прыжки помогут вывести токсины из тканей. По словам Мухиной, это также поможет сбросить лишний вес и избавиться от стресса, который, зачастую, и бывает причиной невозможно заснуть. Также против бессонницы поможет виброгимнастика.

Самое простое упражнение — удар пятками об пол, не поднимая носков. Нужно встать прямо, соединив стопы и сжав зубы, приподнять пятки на 3–5 сантиметров от пола, а затем резко опустить, имитируя удар, — добавила Мухина.

Не лишним перед сном будет сделать и дыхательную гимнастику. Это комплекс упражнений, направленный на то, чтобы воздух мог пройти на максимальную глубину лёгких. Таким образом успокаивается нервная система.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что от бессонницы помогает употребление черешни, красных сортов винограда, яиц, вишни и миндаля. По его словам, длительная бессонница способна навредить мозгу, поэтому с ней необходимо бороться.