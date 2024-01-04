Привычка долго сидеть за столом и переедать может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, рассказала «Российской газете» врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Как утверждает специалист, проблемы с ЖКТ имеют прямое влияние на внешний вид человека.
Из-за нарушений в ЖКТ необходимые вещества не всасываются, и их дефицит влияет на состояние кожи и волос, — отметила она.
Лебедева добавила, что нарушения в работе ЖКТ также наносят удар по системе детоксикации и все токсины, гормоны, медикаменты попадают в печень и почки. Это чревато нарушением структуры органов и воспалениями.
Кроме того, врач посоветовала не налегать на углеводы, оправдывая это праздниками. Морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментация, расширение капилляров и отеки могут появиться в результате злоупотребления сладким.
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