Врач назвала группу крови, обладатели которой чаще болеют раком

https://static.news.ru/photo/e8997c20-7e98-11eb-8fb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предрасположенность к онкологии может влиять группа крови человека. Врач-гематолог Юлия Ненашева подтвердила, что такая связь действительно может существовать. Статистика это доказывает.

По её словам, люди с первой группой крови менее предрасположены к онкологии.

У пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20% чаще, чем в общей популяции. У пациентов со второй и четвёртой группой чаще встречается рак поджелудочной железы, — рассказала Пятому каналу Ненашева.

При этом она отметила, что связи между раком толстого кишечника или молочной железы и определёнными группами крови пока выявлено не было. Кроме того, врач напомнила, что только на 20% онкология обусловлена генетической предрасположенностью, в остальных 80% «виноват» образ жизни человека.

Как писал NEWS.ru, учёные-медики из больницы Brigham and Women’s в Бостоне выяснили, почему носители второй группы крови имеют больший риск заболеть коронавирусом. Специалисты проанализировали, как эритроциты — красные кровяные тельца каждой из групп крови — взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2.