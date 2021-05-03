Врач назвала главные привычки, мешающие похудеть

https://static.news.ru/photo/38743d98-ac75-11eb-a470-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева назвала пять привычек, которые мешают человеку похудеть. Это привычка есть на ночь, перекус на бегу и другие вредные воздействия, приводит мнение врача телеканал «Звезда».

Главная плохая привычка, мешающая сбросить вес, это малоподвижный образ жизни, считает доктор. Она способствует замедлению метаболизма. Другая не менее вредная привычка — есть на ночь фрукты, заглушая таким образом чувство голода «безопасной» едой. Растительные сахара, которые содержат фрукты, отнюдь не способствуют похудению.

Ещё одна привычка — поздно ложиться спать и не высыпаться. Четвёртая — есть на бегу, проглатывая пищу слишком быстро. Чувство насыщения из-за этого наступает слишком поздно, человек съедает больше пищи, чем ему нужно.

Последняя вредная привычка — пропускать завтрак. Именно утренний приём пищи запускает процессы метаболизму и даёт организму нужную энергию.

Как сообщалось ранее, некоторые блюда, популярные у сторонников здорового питания, на самом деле не приносят пользы, потому что в них используются несочетаемые продукты. Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что это касается и привычных всем блюд, например, гречки с молоком и творога с ягодами.