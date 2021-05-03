Врач назвала главные привычки, мешающие похудеть

Врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева назвала пять привычек, которые мешают человеку похудеть. Это привычка есть на ночь, перекус на бегу и другие вредные воздействия, приводит мнение врача телеканал «Звезда».
Главная плохая привычка, мешающая сбросить вес, это малоподвижный образ жизни,
Ещё одна привычка — поздно ложиться спать и не высыпаться. Четвёртая — есть на бегу, проглатывая пищу слишком быстро. Чувство насыщения из-за этого наступает слишком поздно, человек съедает больше пищи, чем ему нужно.
Последняя вредная привычка — пропускать завтрак. Именно утренний приём пищи запускает процессы метаболизму и даёт организму нужную энергию.
Как сообщалось ранее, некоторые блюда, популярные у сторонников здорового питания, на самом деле не приносят пользы, потому что в них используются несочетаемые продукты. Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что это касается и привычных всем блюд, например, гречки с молоком и творога с ягодами.