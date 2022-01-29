Врач назвала главную «мишень» COVID-19 в организме

«Омикрон» способен привести к тем же тяжёлым последствиям, что и другие штаммы коронавируса, но осложнения при нём встречаются значительно реже, заявила главный врач городской поликлиники Москвы № 68 Наталья Кузенкова. По её словам, для «омикрона» при других его отличиях также главной мишенью в организме являются лёгкие, сообщает Lenta.ru.

Самый главный орган-мишень — это лёгкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм «омикрон» значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдалённые последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией, — пояснила Кузенкова.

Одним из наиболее часто встречающихся осложнений COVID-19 являются тромботические расстройства, которые способствуют повышенному образованию тромбов. Избыточное образование тромбов, по мнению врача, связано с повышением вязкости крови.

Она добавила, что пока только вакцинация способна защитить организм и помочь ему перенести заболевание в лёгкой форме.

Сейчас мы видим, что те группы, которые были вакцинированы, а мы вакцинировали сначала группы риска: пожилых людей, лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, даже если они болеют, они переносят это заболевание очень легко, — подчеркнула Кузенкова.

Ранее стало известно, что приём антибиотиков и разжижающих кровь средств без назначения врача может привести к нежелательным последствиям, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Специалист подчеркнул, что главной ошибкой при «омикроне» является самолечение. Так, самостоятельный приём антибиотиков может привести к устойчивости организма к подобным препаратам.