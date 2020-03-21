https://static.news.ru/photo/2918def8-6b9e-11ea-b1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Врач-терапевт Лариса Алексеева утверждает, что мытьё носа с мылом поможет предотвратить проникновение COVID-19 в организм через слизистую носоглотки.

При этом медик уточнила, что особенно эффективно промывать нос хозяйственным мылом.

Таким прекрасным старинным способом пользовались ещё в советское время для профилактики вирусных заболеваний, — сказала Алексеева «Вечерней Москве».

Терапевт пояснила, что основную задачу выполняет щёлочь. Именно она не даёт вирусам прилипать к слизистой. При этом Алексеева предупредила, что постоянное промывание носа мыльным раствором может высушить кожу и нарушить её иммунитет.

Чтобы этого не произошло, сразу после промывания стоит смазать нос ароматическим маслом. Например, перечной мяты, корицы, гвоздики — они обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью, — порекомендовала врач.

Но если их нет под рукой, можно воспользоваться и оливковым маслом, детским кремом или оксолиновой мазью.

Сама медик использует обычное банное мыло. Вернувшись с улицы, Алексеева моет руки до локтей, лицо, шею, уши и нос. При этом врач держит их намыленными около двух-трёх минут. Помимо этого, Алексеева рекомендует проветривать помещение и почаще делать уборку в квартире. Чтобы не подхватить COVID-19, она также призвала соблюдать дистанцию с другими людьми. При этом, уточнила терапевт, бояться заразиться коронавирусом, сев на место другого человека в транспорте, не стоит, так как он не остаётся в воздухе.

Всего в России зарегистрировано 306 случаев заболевания, 53 случая выявили за последние сутки, выздоровели 16 человек.

Как писал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию подозревают у одного из медиков в Калуге. Женщина контактировала с заражённым COVID-19 пациентом.