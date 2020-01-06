https://static.news.ru/photo/7c91b5a8-3153-11ea-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Доктор медицинских наук Эбби Лангер порекомендовала оставить в прошлом четыре тенденции в рационе питания, которые обрели популярность в 2019 году. Специалист посоветовала переключиться на сбалансированную пищу.

По словам врача, прерывистый пост может и вовсе оказаться опасным для здоровья. Ведь в настоящий момент не существует хороших исследований, которые доказывают, что ограничение питания определёнными часами дня может положительно влиять на организм.

Также Лангер негативно оценила «змеиную» диету. Она напомнила, что создатель рациона не является квалифицированным медицинским работником и распространяет ложную информацию.

Например, представление о том, что тучным людям нужна только солёная вода для удовлетворения их потребностей, потому что жировые запасы обеспечивают все необходимое питание, — цитирует врача MedikForum.ru.

Что касается безуглеводной диеты, специалист объяснила её губительность тем, что углеводы — основной источник энергии для организма человека. Однако следует различать те, которые полезны (фрукты, овощи, цельное зерно), и вредные (белый хлеб, сладкие хлопья).

Последний принцип питания, популярный в последние годы — безглютеновые диеты. Лангер сообщила, что не стоит отказываться от глютена, если для этого нет медицинских показаний.

Как ранее писал NEWS.ru, рейтинг самых востребованных диет опубликован в Сети. Он был составлен на основе рекомендаций диетологов, нутрициологов и исследований учёных. Лучшей диетой была признана средиземноморская. Также она стала лидером списка программ питания для больных диабетом и считается самой лёгкой для соблюдения.