Врач назвала диету, которая поможет справиться с коронавирусом

Врач общей практики Лариса Алексеева назвала диету, которая помогает организму быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, рекомендовала терапевт в беседе с URA.RU.

По словам доктора, такая диета концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при заболевании опасной инфекцией. В состав меню входят разжижающие кровь продукты, витамин С, цинк — все они мешают размножению вируса.

Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть омега-3, даже может быть жирная слабосолёная сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой, до 20 граммов, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме, — рассказала специалист.

Если нет возможности придерживаться средиземноморской диеты, можно использовать крупы как альтернативное питание, уточнила врач.

Главное, не нагружать организм, не заказывать фастфуд, который создаёт большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией, — отметила Лариса Алексеева.

А для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда можно добавлять ярко пахнущие пряности. В первую очередь это куркума, которая стимулирует выработку иммунитета, отмечает доктор. Снять тревогу при заболевании помогут успокаивающие травы.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует исключить из рациона при постковидном синдроме. По его словам, россияне должны отказаться от провоцирующих воспаление ингредиентов.