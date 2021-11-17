16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач назвала диету, которая поможет справиться с коронавирусом

Врач общей практики дала советы по диете при заболевании коронавирусом
01:51, 18 ноября 2021
Врач назвала диету, которая поможет справиться с коронавирусом Фото: The Irish Image Collection/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врач общей практики Лариса Алексеева назвала диету, которая помогает организму быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, рекомендовала терапевт в беседе с URA.RU.

По словам доктора, такая диета концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при заболевании опасной инфекцией. В состав меню входят разжижающие кровь продукты, витамин С, цинк — все они мешают размножению вируса.

Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть омега-3, даже может быть жирная слабосолёная сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой, до 20 граммов, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме, — рассказала специалист.

Если нет возможности придерживаться средиземноморской диеты, можно использовать крупы как альтернативное питание, уточнила врач.

Главное, не нагружать организм, не заказывать фастфуд, который создаёт большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией, — отметила Лариса Алексеева.

А для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда можно добавлять ярко пахнущие пряности. В первую очередь это куркума, которая стимулирует выработку иммунитета, отмечает доктор. Снять тревогу при заболевании помогут успокаивающие травы.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует исключить из рациона при постковидном синдроме. По его словам, россияне должны отказаться от провоцирующих воспаление ингредиентов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео