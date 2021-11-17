Врач назвала диету, которая поможет справиться с коронавирусом

Врач назвала диету, которая поможет справиться с коронавирусомВрач общей практики дала советы по диете при заболевании коронавирусом
Врач общей практики Лариса Алексеева назвала диету, которая помогает организму быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, рекомендовала терапевт в беседе с URA.RU.
По словам доктора, такая диета
Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть омега-3, даже может быть жирная слабосолёная сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой, до 20 граммов, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме, — рассказала специалист.
Если нет возможности придерживаться средиземноморской диеты, можно использовать крупы как альтернативное питание, уточнила врач.
Главное, не нагружать организм, не заказывать фастфуд, который создаёт большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией, — отметила Лариса Алексеева.
А для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда можно добавлять ярко пахнущие пряности. В первую очередь это куркума, которая стимулирует выработку иммунитета, отмечает доктор. Снять тревогу при заболевании помогут успокаивающие травы.
Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует исключить из рациона при постковидном синдроме. По его словам, россияне должны отказаться от провоцирующих воспаление ингредиентов.