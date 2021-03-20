Врач назвала болезни, передающиеся человеку от домашних животных

https://static.news.ru/photo/67951766-89b9-11eb-a2e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Тина Петровская перечислила заболевания, которые могут передаваться от домашних животных человеку. По её словам, питомцы являются «уникальным резервуаром» для различного рода бактерий и вирусов.

Бешенство, нейротропный вирус, лишай, токсоплазмоз, сальмонеллёз, лептоспироз — неполный список болезней, которые может передать животное человеку.

Поэтому так важно обследоваться и заниматься профилактикой не только человеку, но и профилактировать и вакцинировать своего домашнего питомца, — приводит РЕН ТВ слова медика.

По словам Петровской, крайне важно проконсультироваться с ветеринаром после приобретения животного, если нет уверенности в прежних условиях его содержания.

Как сообщал NEWS.ru, Россельхознадзор в конце апреля представит препарат против возбудителя коронавирусной инфекции для животных. Уточняется, что презентация вакцины состоится 20 апреля. Препарат «Карнивак-Ков» предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, кошек и собак.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков оценил пользу вакцины от коронавируса для животных. По словам эксперта, в первую очередь препарат будет важен для приютов и питомников — там, где большое количество животных постоянно контактируют друг с другом, из-за чего может случиться вспышка заболевания.