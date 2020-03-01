https://static.news.ru/photo/48304ae8-5b76-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-инфекционист назвала препараты, которые бесполезны для профилактики коронавируса. Тайский доктор Ванпхен Сутсамай заявила, что самолечение не даёт никакой гарантии от заражения.

Это противовирусные разрекламированные средства, которые покупают в аптеках люди. Их нужно применять уже после заражения. И даже в случае если удастся подавить какую-то инфекцию этими препаратами, существует опасность другого заболевания после окончания приёма, пишет РИА Новости.

Лекарства следует применять только по назначению врача. Только доктор способен назначить индивидуальную дозировку. Люди же, практикующие самолечение, представляют опасность для окружающих, особенно в период активности инфекции.

Преждевременно говорить об эффективности «Арбидола», считает врач, так как его влияние на коронавирус надо исследовать. Приём препаратов лучше заменить на соблюдение правил гигиены, укрепление иммунитета природными средствами, в частности продуктами с высоким содержанием витаминов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о недостоверной рекламе против компании «Отисифарм», которая продвигала свой препарат «Арбидол» как средство против нового коронавируса COVID-19.