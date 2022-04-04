Врач назвала анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19

Врач назвала анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19Врач лабораторной диагностики Голахова назвала анализы для переболевших COVID-19
После перенесённой коронавирусной инфекции многие пациенты сталкиваются с ухудшением самочувствия, слабостью и недомоганием. Чтобы держать под контролем состояние своего здоровья, необходимо через две недели после выздоровления обязательно сдать анализы, советует врач клинико-диагностической лаборатории ОКБ имени Семашко Александра Голахова, пишет «МК в Рязани».
В список необходимых анализов врач
Голахова также советует всем переболевшим коронавирусом пройти углублённую диспансеризацию в поликлинике по месту жительства.
Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью.