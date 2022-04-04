Врач назвала анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19

После перенесённой коронавирусной инфекции многие пациенты сталкиваются с ухудшением самочувствия, слабостью и недомоганием. Чтобы держать под контролем состояние своего здоровья, необходимо через две недели после выздоровления обязательно сдать анализы, советует врач клинико-диагностической лаборатории ОКБ имени Семашко Александра Голахова, пишет «МК в Рязани».

В список необходимых анализов врач включила : общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели, коагулограмма и Д-димер. Так, общий анализ крови покажет наличие воспалительных процессов и анемии, а анализ мочи - изменений в мочевой системе, а также почечной и внепочечной патологий. Коагулограмма и Д-Димер позволит выявить риск тромбообразования или кровотечения. Полученные результаты анализов необходимо показать врачу для их полной расшифровки и возможного лечения.

Голахова также советует всем переболевшим коронавирусом пройти углублённую диспансеризацию в поликлинике по месту жительства.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью.