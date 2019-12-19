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Употреблять сорбенты при алкогольном отравлении, особенно суррогатами, бесполезно, сообщила, что ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова.

По её словам, симптомы отравления суррогатным напитком отличается от плохого самочувствия после употребления алкоголя.

Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами — возникает тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость, — уточнила она.

Врач подчеркнула, что при сильном отравлении некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи.

Помочь пострадавшему можно дав ему выпить 1,5 литра воды с добавлением небольшого пищевой соды, соли и сахара, а после постараться вызвать рвоту. Если человек смог прийти самостоятельно, то можно ограничиться этими мерами, однако при ухудшении самочувствия необходимо вызвать скорую.

Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта, — пояснила Шевцова.

Она добавила, что стоит избегать употребления некачественных напитков, произведённых с нарушением соотношения спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.