Врач назвал запретные для пожилых людей продукты

Пожилым людям следует внимательно отнестись к своей диете и ограничить ряд продуктов, которые не приносят пользы. В частности, стоит отказаться от промышленных полуфабрикатов, которые содержат добавки и усилители вкуса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, заболеваний сердца или диабета готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, лучше готовить пищу самим, это будет более качественная пища, — отметила диетолог.

По словам эксперта, консервированные продукты нужно употреблять в минимальных количествах и в первой половине дня. В первую очередь подобное правило касается людей с избыточным весом, гипертонией и диабетом. Также пожилым следует ограничить употребление красного мяса, лучше выбрать рыбу или птицу.

Кроме того, не нужно есть много сладостей и сдобной выпечки, они содержат пальмовое масло, трансжиры и сахар. Предпочтение лучше отдать цельнозерновому хлебу, фруктам и овощам. А вот с семенами и орехами лучше проявить осторожность.

Если человек знает, что у него есть дивертикулы в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей, — сказала Дианова.

Ещё одно противопоказание для пожилых — острые блюда. Они ведут к обострению заболеваний желудка и поджелудочной железы.

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