Врач назвал заболевания, при которых опасно делать пластические операции

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Делать пластические операции противопоказано людям, страдающим сахарным диабетом, а также ещё целым рядом хронических заболеваний. Пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий отметил, что практически все болезни, которые есть у человека, оказывают пагубное действие на течение послеоперационного периода.

При сахарном диабете идёт очень плохое заживление тканей, могут возникать гнойно-воспалительные осложнения гораздо чаще, чем это у обычных, здоровых людей, не страдающих сахарным диабетом. И брать пациента на пластическую операцию нужно, конечно, в состоянии компенсации. То есть чтобы был сахар минимальный или близкий к нормальному, — рассказал телеканалу «Звезда» врач.

Он также призвал обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и артериальное давление, потому что после операции могут возникать гематомы при изменении давления, «ишемические проявления» и даже инфаркты.

Повышенная кровоточивость тоже в числе противопоказаний к операции. Она может возникнуть, если пациент принимает разжижающие кровь препараты, например аспирин.

Как писал NEWS.ru, пластический хирург Иван Володченков раскрыл секреты красоты и молодости 73-летней Софии Ротару. По его словам, певица всегда вела здоровый образ жизни и длительное время жила у моря, что отразилось на цвете её лица, к тому же она не раз прибегала к пластике: делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба, круговую блефаропластику и смас-подтяжки. Кроме того, хирург предположил, что певица омолаживается с помощью липофиллинга, то есть собственного жира.

Он добавил, что после 60 лет пластические операции проводятся крайне редко. Поэтому сейчас Ротару, наверняка, омолаживается у косметологов. Специалист уверен, что ей ставили нити, с помощью которых подтянули лицо.