Врач назвал заболевание, при котором реже заражаются коронавирусом

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Люди с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.

Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией. У них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к COVID-19, — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее стало известно, что существует определённая группа людей, по непонятным причинам неуязвимых для COVID-19 даже при многократном контакте. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, дело может быть в особенностях иммунной системы, низкой вирусной нагрузке или сумме этих факторов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.