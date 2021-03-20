Врач назвал возраст, после которого поздно худеть

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По достижении определённого возраста попытки похудения могут навредить организму и вместо избавления от лишнего веса человек только усугубит проблемы со здоровьем. Об этом сообщил врач-геронтолог Юрий Конев.

В интервью радио Sputnik Конев отметил , что медики единодушно высказываются о том, что пожилым людям следует отказаться от попыток похудеть. Предельным возрастом для диеты специалист считает 60 лет.

Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть, — сказал Конев.

По словам врача, в преклонном возрасте потребность организма в калориях сокращается, однако растянутый в молодые годы желудок требует больше пищи. Таким образом, пожилой человек может только набрать вес.

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