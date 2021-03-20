Врач назвал возраст, после которого поздно худеть

По достижении определённого возраста попытки похудения могут навредить организму и вместо избавления от лишнего веса человек только усугубит проблемы со здоровьем. Об этом сообщил врач-геронтолог Юрий Конев.
В интервью радио Sputnik Конев
Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть, — сказал Конев.
По словам врача, в преклонном возрасте потребность организма в калориях сокращается, однако растянутый в молодые годы желудок требует больше пищи. Таким образом, пожилой человек может только набрать вес.
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