Врач назвал возможные причины повышенной чувствительности к холоду

https://static.news.ru/photo/6e142b4a-44e0-11eb-bb31-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Высокая чувствительность к холоду — когда человек мёрзнет даже в самой тёплой одежде — это достаточно частое явление, и в большинстве случаев оно не является патологией или симптомом каких-либо заболеваний, считает терапевт Филипп Кузьменко.

Однако в отдельных случаях сложности с тем, чтобы согреться, могут быть признаком серьёзной болезни. У постоянно мёрзнущего человека может быть нарушена работа щитовидной железы, однако такие сбои в организме будут сопровождаться и другими, более очевидными симптомами, отмечает медик.

Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главными из которых являются чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость, — сообщил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он рассказал, что врачи проводят специальные тесты, которые позволяют определить, есть ли отклонения в работе щитовидки. Если анализы не показывают проблем с щитовидной железой, то повышенная чувствительность к холоду никак не связана с заболеваниями.

Это не болезнь, это особенность организма. Если человек мёрзнет, значит, у него организм устроен таким образом, что холодные температуры он переносит хуже. Каких-то средств, кроме утепления и горячих напитков, нет. Препаратами и медицинским оборудованием это не исправить, — добавил врач.

Терапевт отметил, что те, кого особенно раздражает плохая переносимость холода, могут попробовать закаляться. Такие процедуры не дают стопроцентного эффекта, но могут приучить организм к низким температурам. Однако, утверждает Кузьменко, положительный эффект возможен только при регулярной закалке — если от неё отказаться, человек снова начнёт быстро замерзать.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач столичной городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева дала ряд рекомендаций, как быстро согреться и не заболеть при возвращении с улицы замёрзшим и промокшим. По её словам, избежать простуды помогут ванны, массаж, эфирные масла и чай.